Zoološki vrt u Boru jedini je u celoj istočnoj Srbiji i nezaobilazna je destinacija svih đačkih ekskurzija.
Šta sve posetioci mogu da vide
Najposećeniji je u vreme praznika, pa je tako bilo i prethodnih dana tokom prazničnog vikenda. Šta sve posetioci mogu da vide, i koje od životinja su htele da se pojave pred posetiocima, a koje spavaju zimskim snom, rekla je Slađana Savić, PR-a ZOO vrta u Boru.
Foto: Zamedia/Youtube Printscreen
- Muja najviše voli ovo vreme, voli i da se grudva, ne znam da li je to video od naših zaposlenih, tako da je cele zime napolju jer potiče sa Tibeta i ima gusto krzno, kaže Slađana opisujući razigranog medu. Ona dodaje da ni papkarima i kopitarima snežno vreme ne smeta.
Kurir.rs/Zamedia
