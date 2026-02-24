Slušaj vest

Najposećeniji je u vreme praznika, pa je tako bilo i prethodnih dana tokom prazničnog vikenda. Šta sve posetioci mogu da vide, i koje od životinja su htele da se pojave pred posetiocima, a koje spavaju zimskim snom, rekla je Slađana Savić, PR-a ZOO vrta u Boru.

Screenshot 2026-02-24 143803.jpg
Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

- Muja najviše voli ovo vreme, voli i da se grudva, ne znam da li je to video od naših zaposlenih, tako da je cele zime napolju jer potiče sa Tibeta i ima gusto krzno, kaže Slađana opisujući razigranog medu. Ona dodaje da ni papkarima i kopitarima snežno vreme ne smeta.

Kurir.rs/Zamedia

