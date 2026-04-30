Slušaj vest

Grad na Moravi danas je veliko gradilište, a na svakom koraku kranovi simbolizuju njegov razvoj. Njihovu montažu vodi Radovan Todorović, jedan od retkih koji pusti poslednji šraf u rad.

- Koliko sam do sad kranova namontirao, ne znam, ali jedno 200+ kranova godišnje namontiram. To su ovi mali, brzomontirajući, čak i one visoke rotacije. Radili smo širom Srbije - Beograd, Novi Sad, Paraćin, Kopaonik, Novi Pazar... Nema firme za koju nismo montirali kranove. Zlatibor, Sjenica, Ivanjica, Čačak, Mladenovac, pa čak i kompletan projekat "Beograd na vodi" - praktično nema lokacije na kojoj nismo ostavili trag - za Prvu TV, rekao je Radovan Todorović.

Radovan Todorović Foto: Glas zapadne Srbije Youtube printscreen

"Ne bih posao menjao ni za šta!"

Istakao je da njegov posao zahteva maksimalnu preciznost, kako bi se izgradili i njaviši objekti.

- Jedini sam među svojima koji održava visok standard rada sa pogledom sa visine. Radiću dokle god budem mogao jer ovakve visine pune adrenalina se nikad ne mogu zaboraviti. Posao nikad ne bih menjao ni za šta na svetu, ovaj posao zaista volim da radim i dosta vremena provedem radeći ga. Možda ćemo se penzionisati iz ovog posla, još jedno pet godina aktivnog rada i zreli smo za penziju - kaže i dodaje:

- Svaki posao vredi probati i raditi, ali odgovornost je ogromna. Kada se popnete na takve visine, dah se menja, a adrenalin je stalno prisutan. Sa nekoliko desetina metara visine pogled se prostire daleko - kaže Radovan.

Foto: Glas zapadne Srbije Youtube printscreen

U radu na kranu svako pravilo mora biti ispoštovano. Svaki šraf na svom mestu, a njegovo puštanje u pogon znači ubrzani kvadrati svakog razvojnog mesta u Srbiji. Radovan je jedan od retkih u Srbiji koji vešto bez straha vlada visinama i ovim zahtevnim zanatom.

Kurir.rs/Prva TV