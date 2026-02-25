Srbija
BRIGA O NAJSTARIJIM SUGRAĐANIMA: Besplatan gradski prevoz za penzionere u Novom Pazaru
Lokalna samouprava, filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Udruženje penzionera u Novom Pazaru potpisali su u utorak ugovor o besplatnom prevozu u javnom gradskom saobraćaju, navodi se na sajtu Grada.
"Ova odluka potvrđuje našu brigu o najstarijim sugrađanima i odgovornost prema ljudima koji su gradili ovaj grad", izjavio je gradonačelnik Nihat Biševac.
Incijativu o subvencionisanom prevozu pokrenuli su Udruženje penzionera i novopazarski PIO fond.
