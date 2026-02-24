Slušaj vest

Preko 350 dragačevskih penzionera učestvovalo je danas na tribini u Guči, kako bi se čule njihove potrebe ali i kako bi se upoznali sa svim onim što će biti urađeno kako bi se njihov položaj dodatno poboljšao. Na tribini u Guči prisustvovao je i direktor Fonda PIO Relja Ognjenović.

- Ovo je jedinstvena prilika da se zahvalimo našim penzionerima za sve ono što su radili tokom svog radnog veka, ali i posle radnog veka, zato što su prepoznali važnost da budu uz svoju državu i mi ćemo na ove načine gledati da im se zahvalimo. Čućemo naše penzionere šta oni žele da mi uradimo i u ovoj, ali i u narednim godinama i borićemo se da i ove i naredne godine imamo značajno povećanje penzija, jer oni to od nas očekuju - rekao je za RINU Ognjenović.

Najvažnije za penzionere jeste povećanje penzija. Na pitanje koliko je realno da ta povećanja budu naredne godine i kolika bi ona u odnosu na budžet mogla da budu Ognjenović je istakao sledeće.

- Upravo smo zbog toga organizovali ove razgovore kako bismo čuli naše penzionere. Naravno da je najveći broj pitanja za povećanje penzija. Mi smo u prošloj godini imali 24,4 odsto povećanje penzija i planiramo da i u ovoj i narednoj godini imamo značajno povećanje penzija kako bismo u 2027. godini imali prosečnu penziju od 650 evra. S obzirom na to da nam je dobro krenula godina, da su prihodi od doprinosa veći od planiranih, imamo dobru osnovu kako bismo u ovoj i narednim godinama povećali penzije - rekao je on.

1/8 Vidi galeriju Preko 300 najstarijih Dragačevaca danas bilo na važnoj tribini Foto: RINA

Da je poboljšanje položaja penzionera u opštini Lučani jedan od ključnih ciljeva, potvrdio je i predsednik Milivoje Dolović.

- Mi, kao njihovi naslednici, unučad, sinovi i ćerke, moramo da vodimo računa o njima. Moramo, kao ljudi koji su na određenim pozicijama u lokalnim samoupravama, da stvorimo takav sistem i takav ambijent da se oni nijednog trenutka ne osećaju zapostavljeno ili na neki drugi način odbačeno od strane društva. Ono što mi kao lokalna samouprava radimo, pre svega, jeste pomoć udruženjima penzionera na teritoriji opštine Lučani - ističe Dolović.

Dodaje da je jedna od najvećih stvari koju će uraditi u 2026. godini, po završetku javne nabavke za prevoz đaka u osnovnom i srednjem obrazovanju, jeste mera koju će pridodati – besplatan prevoz za sve penzionere na teritoriji opštine Lučani.