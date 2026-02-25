Slušaj vest

Opština Priboj i ove godine, povodom Dana opštine, nastavlja tradiciju nagrađivanja najboljih i najtalentovanijih studenata. Reč je o studentima državnih fakulteta čiji je prosek tokom studiranja najmanje 9,00.

Nagrada se sastoji od plakete i jednokratne novčane nagrade u iznosu od 130.000 dinara.

Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 13 studenata i svi ispunjavaju propisane uslove.

Njihov prosek kreće se od 9,08 do 9,74, a među nagrađenima su studenti Fakulteta tehničkih nauka, Elektrotehničkog, Saobraćajnog, Ekonomskog, Filološkog, Poljoprivrednog i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, Novog Sada, Čačka i Kragujevca.