Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 42 terena (28 tokom dana i 14 preko noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 48 pregleda odraslih osoba (u toku dana 20, a tokom noći 28 pregleda).

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa srčanim problemima, oboleli od karcinoma, pacijenti sa epilepsijom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.