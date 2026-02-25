Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 42 terena (28 tokom dana i 14 preko noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 48 pregleda odraslih osoba (u toku dana 20, a tokom noći 28 pregleda).

Na javnom mestu bilo je ukupno 5 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, oboleli od karcinoma i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa srčanim problemima, oboleli od karcinoma, pacijenti sa epilepsijom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 183 poziva telefonom.

Ne propustiteDruštvoUPUĆENO 188 POZIVA U 24 SATA: Pune ruke posla za hitnu pomoć u Kragujevcu, najčešće se javljale ove grupe pacijenata
hitna pomoć
DruštvoPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Za 24 sata upućeno 160 poziva telefonom
IMG_20260113_162132.jpg
DruštvoUSIJALI SE TELEFONI HITNE POMOĆI U KRAGUJEVCU: Najviše se javljali ovi pacijenti
Hitna pomoć
SrbijaSRCE, PRITISAK I TEMPERATURA MUČILI KRAGUJEVČANE: Skoro 200 poziva Hitnoj pomoći za 24 sata
Hitna pomoć