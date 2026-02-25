Slušaj vest

Digitalni turizam nije trend, već neophodan alat savremenog poslovanja, a najbolji rezultati postižu se isključivo kroz sinergiju javnog i privatnog sektora – zaključak je skupa „Digitalni turizam u praksi“, održanog u Vrnjačkoj Banji.

Savremeni pristup

Događaj je organizovala PR agencija “Umetničko stvaralaštvo”, uz podršku Opštine Vrnjačka Banja i Turističke organizacije Vrnjačka Banja, sa ciljem da lokalnim izdavaocima smeštaja, vlasnicima apartmana, soba i seoskih domaćinstava približi konkretne modele digitalne promocije i unapređenja ponude. U prvom delu, na panel diskusija, učesnici su bili predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović i v. d. pomoćnica ministra za turizam Višnja Rakić, dok je drugi deo događaja organizovan kao edukativna radionica koju su vodili turistički vodič i novinarka Senka Pavlović Čotrić i autorka prvih digitalnih vodiča u Srbiji Danijela Ćirović.

Otvarajući skup, Đurović je naglasio da je cilj lokalne samouprave da kroz edukaciju pomogne izdavaocima da unaprede popunjenost kapaciteta i kvalitet predstavljanja destinacije. – Želeli smo kao lokalna samouprava da pomognemo da kroz edukaciju što više popunimo kapacitete i da predstavimo ono što imamo. Da bismo bili u trendu, želimo da, uz pomoć Ministarstva turizma, napravimo iskorak kako bi naši izdavaoci smeštaja bili prisutni 24 sata, 365 dana u godini. Kao opština se trudimo da ne samo kroz investicije, već i kroz digitalnu strukturu, poboljšamo ponudu – poručio je Đurović.

Hoćemo iskorak ka azijskom tržištu Govoreći o razvoju, istakao je da nije dovoljno da grad ima infrastrukturu ukoliko ne postoji snažna saradnja sa privatnim sektorom. – Napravili smo iskorak na srpskom i evropskom tržištu, imamo stalan rast stranih turista, a želimo i iskorak ka azijskom tržištu. Savremeno praćenje tokova turizma je obavezno – naglasio je Đurović.

On je dodao da izdavaoci smeštaja nisu konkurencija jedni drugima, već zajedno predstavljaju klaster ponude destinacije, te da je edukacija ključna preporuka. Prema rečima pomoćnice Višnje Rakić, digitalizacija je danas najvažniji segment razvoja turizma, posebno kada je reč o fizičkim licima – vlasnicima apartmana, soba i seoskih domaćinstava, ali i da je podjednako važna digitalizacija muzeja i kulturnih centara.

Profesionalna fotografija je ključ – Posebno obratite pažnju na profesionalne fotografije, odgovarajte na poruke i recenzije, jer jedan odgovor može doneti višestruko više prometa – istakla je Rakić.

Najavila je i novu besplatnu platformu Ministarstva, povezanu sa projektom Expo 2027, namenjenu svim registrovanim pružaocima usluga. Putem QR kodova, turisti će moći da dobiju informacije o smeštaju, ali i o sadržajima u blizini – muzejima, izvorima, šumama, kulturnim centrima i prirodnim lokalitetima.

- Pružaoci ugostiteljskih usluga su i animatori, ako samo prihvatite gosta, vi time onda ne treba da se bavite. Turizam je interakcija. Najbolja je preporuka od usta do usta- poručila je pomoćnica ministra turizma.

Radionica: Savršen oglas U praktičnom delu programa/radionici, Senka Pavlović Čotrić govorila je o tome kako da oglas na platformama za izdavanje bude efikasan – od izbora fotografija i načina pisanja opisa, do komunikacije sa gostima i odgovora na negativne ocene.

- Nađite najlepšu prostoriju u smeštaju i slikajte je iz pet uglova, obavezno širok kadar. Nikako slika terase i na njoj dve stolice. To ne znači ništa- navela je Čotrićeva i pojasnila: - Stavite šoljicu sa skuvanom kafom na terasu, teglicu džema, neki lokalni proizvod ili nešto što vi proizvodite to je potpuno drugi utisak. Ljudi žele iskustvo, ne samo smeštaj – istakla je.

Takođe, poručila je da kod gostiju veliku ulogu igra komunikacija, te da se kao odličnim pokazala poruka dobrodošlice, ali i poruka jutro posle rezrvisanja smeštaja – sa pitanjem da li je sve bilo u redu ili da li je gostu nesto potrebno.

- Gost ne plaća krevet, kvadraturu apartmana, već osećaj - dodala je, kao i da se "rat" vodi detaljima.

Digitalni alati za rast prometa: Digitalni vodiči- nov način privlačenja turista Danijela Ćirović predstavila je digitalne vodiče (digitalne mape- preporuke šta videti u regiji/gradu/selu u koje idete), Google mape, njuzletere i QR kodove kao jednostavne alate koji omogućavaju da domaćini ponude iskustvo, a ne samo smeštaj.

- Kako vam digitalni alati pomažu? Napravite ih samo jednom, a koristite ih godinama (ažuritate ih ponekad), šaljete ih mejlom ili preko vajbera, nemate troškove štampanja, sve može da bude kliktabilno i sve staje u telefon - objasnila je Ćirović.

Ona je okupljenima pokazala i kako da naprave digitalni proizvod, od korica do izbora fontova, kombinacije boja, kao i u kom delu proizvoda da stave svoj logo, koji bi potom povezali sa svojim sajtom ili Instagram stranom i tako u potpunosti optimizovali svoj digitalni proizvod.

- Značaj pravljenja Gugl mapa je iu tome što možete da označite dodatne tačke u blizini vašeg smeštaja (restorane, atrakcije) i tako stvarate utisak da ima dosta sadržaja oko vaseg smestaja - istakla je Ćirović.

U praktičnom delu vlasnici aprtmana, soba i seoskih domaćinstava vežbali su, zajedno sa predavačima, kako da sačine savršen oglas, kao i šta svako od njih ponaosob treba da istakne u svom nastupu na digitalnim platformama.

