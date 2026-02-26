Slušaj vest

Na gradskom šetalištu u Vranju obeležen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Akcija je realizovana u saradnji sa volonterima Crvenog krsta i Kancelarijom za mlade, a učestvovali su i predstavnici Lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja i đačkih parlamenata osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Vranja. Brošure o prevenciji nasilja kao i edukativni materijal bile su dostupne građanima Vranja.

Gradska većnica Danijela Milosavljević ističe da je Grad Vranje jedan od retkih koji ima Lokalni tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja i da se tokom cele godine organizuju razne aktivnosti na ovu temu u osnovnim i srednjim školama.

Foto: Kurir/T.S.

"Gde razvijamo svest kod dece i mladih da je vrlo bitna komunikacija među njima i da nasilje bilo kog oblika, da li je to verbalno, psihičko, fizičko nasilje nije rešenje. Da uvek treba da budu jedni za druge tu i ne samo da razgovaraju nego da čak kada postoji određeni problem budu kao medijatori zapravo spona između zavađenih drugara. Vrlo je bitna tema. Činjenica da smo imali eskalaciju vršnjačkog nasilja, ali mogu da kažem prošla godina, ova godina negde je i tendencija smanjenja samog vršnjačkog nasilja pre svega među decom u osnovnoj školi, a i u srednjoj školi. Negde mislim da su oni i sami razvili svest da to nije društveno prihvatljiv oblik ponašanja. Pre svega da to nije prihvatljiv oblik ponašanja među vršnjacima.Mislim da na taj način kada oni sami razviju svest ta svoja iskustva i svoja očekivanja dele među drugom decom, da je to jedini način I put da se što više smanji vršnjačko nasilje”.

Bitne prevencija i edukacija

Jedna od aktivnosti same Lokalne mreže je bila da nije dovoljna samo prevencija i edukacija mladih nego je potrebna i edukacija njihovih roditelja.

"Živimo u vremenu gde su nam deca vrlo zaštićena i prezaštićena. Roditelji ponekad da bi zaštitili svoje dete pre svega pogrešno reaguju u datom trenutku I u određenoj prilici. Nekada možda I nije vršnjačko nasilje, nekada možda imamo samo 'čarku' među vršnjacima ali I to se podigne na toliki nivo da prosto i ona druga porodica trpi. I ova koja smatra da je njeno dete pretrpelo nasilje ali i ono dete iz porodice za koje se smatra da je nasilnik trpi i te kako posledice. Zato roditelji ponekad treba da saslušaju i jednu I drugu stranu i da nije uvek naše dete u svemu u pravu. Uvek postoje dve strane. Ovde ću se ograditi postoji i te kako vršnjiačko nasilje gde postoje deca koja stvarno trpe izuzetno veliki stepen nasilja i to su druge situacije.

Opet kažem da tu roditelji moraju da imaju razvijenu svest da nije naše dete uvek u pravu i mora da se sasluša i druga strana i drugo dete. Na kraju možda će doći I do nekog rešenja gde će se oni pomiriti i sutra biti najbolji drugovi i prijatelji vršnjačko nasilje”, napominje gradska većnica Danijela Milosavljević.

Gimnazijalac Nikola Cvetković volonter Crvenog krsta Vranje i vršnjački edukator promocije humanih vrednosti ukazao je na to da se Crveni krst aktivno bavi borbom protiv, ali i prevencijom vršnjačkog nasilja u srednjoškolskom uzrastu. Program je veoma uspešan i veliki je broj učesnika među tinejdžerima.

"Unutar same gimnazije nema toliko vršnjačkog nasilja niti nekih neprijatnih događaja. Škola, a samim tim i parlament i Školska uprava se bore veoma jako da se učenici dobro osećaju da postoje dijalog tolerancija i međusobno poštovanje", kaže Nikola učenik drugog razreda Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju.

Na pitanje kako izbeći vršnjačko nasilje odgovara:

"Vršnjačko nasilje se može desiti svakome i skoro svaka osoba može biti žrtva. Što se tiče toga kako izbeći vršnjačko nasilje najbolje je obratiti se psihološko-pedagoškoj službi u određenoj obrazovnoj i vaspitnoj instituciji koju učenik pohađa, ili tražiti pomoć roditelja ili odraslog lica u koje ta osoba ima poverenja i pokušati prvenstveno rešiti to kroz dijalog".