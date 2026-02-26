Slušaj vest

Specijalna bolnica za rehabilitaciju ''Banja Koviljača'' obeležila je 37 godina rada Dečijeg odeljenja svečanom akademijom održanoj danas u Kur-salonu, uz prisustvo velikog broja zvanica. Ovaj jubilej posvećen je deci, njihovoj snazi i istrajnosti, ali i svim zdravstvenim radnicima koji su tokom decenija gradili jedan od najprepoznatljivijih centara dečije rehabilitacije u regionu, rečeno je na svečanosti.

Ovo odeljenje, prvo takve vrste u nekadašnjoj Jugoslaviji, osnovano je 1989. i tu se uz postizanje odličnih rezultata deca leče od mnogih stanja i oboljenja. Sredstvima bolnice i uz pomoć Ministarstva zdravlja 2016. su rekonstruisane sve sobe na Dečjem odeljenju, onda i sve terapijske prostorije, a лани je uz finansijsku podršku истог мinistarstva završena i rekonstrukcija terapijskog bazena tako da su za najmlađe pacijente stvoreni najbolji uslove. Direktor ustanove dr Aleksandar Jokić rekao je da nastavljaju tradiciju rada Dečjeg odeljenja dugu 37 godina, ali obeležavaju i 190 godina otkada je zvanično prvi lekar posetio Banju Koviljaču, а to je bio načelnik saniteta Kneževine Srbije koji je primetio lekovitu vodu pa je krenulo i njeno zvanično ispitivanje.

- Nadamo se da su naši prethodnici ostavili dobre temelje, da smo ih učvrstili, napravili međunarodnu saradnju, sve renovirali, proširili delatnost i na budućim generacijama je da nastave utabanim putem. Otvorili smo i vrata nauke za naše Dečje odeljenje kao i celu bolnicu, ceo naučni svet zna za nas, ovde se već pripremaju novi naučni projekti, a vrhunac će biti u maju kada će baš u Kur-salonu biti održan 48. Svetski kongres balneoklimatologa - rekao je Jokić.

1/7 Vidi galeriju Svečano obeleženo 37 godina rada Dečjeg odeljenja u Banji Koviljači Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Naveo je da Dečje odeljenje, ima sto postelja za decu i njihove pratioce, tako da uvek oko pedesetoro dece može biti na lečenju.

On je rekao i da ustanovi sada ostaje da krene u nešto novo, koristi digitalizaciju, veštačku inteligenciju, robotiku da bi spojili tradiciju prirodnog načina lečenja sa onim što pruža savremena medicina. Dr Jasmina Milovanović Arsić, načelnica Dečjeg odeljenja, istakla je da je dosta toga urađeno na poboljšanju smeštajnih kapaciteta koji sada zadovoljavaju najveće evropske standarde, a stalno se radi na tome da bude uvedemo nešto novo.

- Naši planovi su da u budućnosti uvedemo moderne tehnologije kao što su robot, asistirani treninzi, lokomati i druga tehnička dostignuća koja smo видели prilikom poseta prijateljima u rehabilitacionom centru u Rumuniji - rekla je ona.

Svečanoj akademiji prisustvovao je Mufit Zeki Karagule iz Istanbula, najpoznatiji svetski balneolog i najcitiraniji balneoklimatolog, dugogodišnji prijatelj ustanove.

- Specijalna bolnica je jedinstven primer svoje vrste, koriste prirodne lekove kao što su sumporna voda i blato i tretmane kombinuju sa savremenom medicinskom rehabilitacijom i medicinskim protokolima za rehabilitaciju dece. Veoma sam srećan što će sledeći 48. Svetski kongres Međunarodnog udruženja za balneologiju biti održan baš ovde - rekao je on.

Inače, za nepune četiri decenije, na ovom odeljenju lečeno je ukupno 83.058 dečaka i devojčica, dok je samo tokom prošle godine ostvareno više od 70.000 terapijskih procedura iz oblasti kinezioterapije, hidroterapije, radne terapije, elektroterapije i primene prirodnih lekovitih faktora. O malim pacijentima brine multidisciplinarni tim u kome su četiri dečija fizijatra, osam medicinskih sestara, 15 fizioterapeuta, sedam radnih terapeuta i četiri fizioterapeutska tehničara. Leče razne anomalije, deformitere kičmenog stuba, ruku i nogu, stanja posle povrede, lakše oblike cerebralne paralize, neuro-mišićna i reumatska oboljenja, mnoga stanja i imaju odlične rezultate.