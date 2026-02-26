Srbija
AMSS O SITUACIJI NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretna vozila na izlaz čekaju i do šest sati
Prema informacijama Uprave granične Policije, dobijenim u 5.30 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati na izlaz.
Na prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan čeka se pet sati, a na Sremskoj Rači dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
