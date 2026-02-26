Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične Policije, dobijenim u 5.30 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati na izlaz.

Na prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan čeka se pet sati, a na Sremskoj Rači dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

