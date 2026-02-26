Tokom prethodna dva dana iz porodilišta Univerzitetsko-kliničkog centra u Kragujevcu stigle su prelepe vesti, jer se nastavlja talas prinova.
sjajna vest
BEBI-BUM U KRAGUJEVCU! Stižu najlepše vesti, nastavlja se talas prinova, za dva dana rođene 34 bebe!
- Nakon što je tokom jednog dana rođeno 16 beba, već sledećeg je stigao još jedan bebi-bum kada je tokom 24 sata na svet stiglo 18 beba - 12 dečaka i šest devojčica, kažu za RINU u UKC.
Tako je u dva dana zaredom u kragujevačkom porodilištu rođeno ukupno 34 mališana.
Kurir.rs/RINA
