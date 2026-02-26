Slušaj vest

- Nakon što je tokom jednog dana rođeno 16 beba, već sledećeg je stigao još jedan bebi-bum kada je tokom 24 sata na svet stiglo 18 beba - 12 dečaka i šest devojčica, kažu za RINU u UKC.

Tako je u dva dana zaredom u kragujevačkom porodilištu rođeno ukupno 34 mališana.

Kurir.rs/RINA

