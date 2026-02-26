Slušaj vest

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su je 51 pregled odraslih osoba (u toku dana 17, a tokom noći 34 pregleda) i 13 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 17 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom i sa nesvesticom.Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode iz Zavoda za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći u Kragujevcu je upućeno 187 poziva telefonom.

Kurir.rs

Dejan Đusić 