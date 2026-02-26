Slušaj vest

Hiljade intervencija, stotine porodica i najugroženiji građani – ovako izgleda svakodnevni posao Centra za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici.

Naime, na hiljade Mitrovčana tokom 2025. godine zatražile su i dobile pomoć Centra za socijalni rad „Sava“, koji je i prošle godine bio jedna od najopterećenijih, ali i najvažnijih institucija socijalne zaštite u gradu i celom Sremu. Od pomoći starima i bolesnima, preko zaštite dece i porodica, do reagovanja u slučajevima porodičnog nasilja – ovaj centar bio je prva adresa za najugroženije.

Prema zvaničnim podacima iz godišnjeg izveštaja, tokom 2025. godine realizovane su hiljade različitih socijalnih usluga, a najveći pritisak bio je na oblasti zaštite dece i porodice, pomoći starijim osobama, kao i u slučajevima nasilja u porodici. Posebno je zabeležen porast broja intervencija koje zahtevaju hitno postupanje, ali i dugoročno praćenje korisnika.

Jedna od najtraženijih usluga bila je pomoć u kući, namenjena starijim i nemoćnim osobama koje nisu u stanju da same obavljaju osnovne životne aktivnosti. Kroz ovaj program, korisnici su dobijali podršku gerontodomaćica, koje su svakodnevno pomagale u nabavci, higijeni, ishrani i osnovnoj zdravstvenoj brizi.

Veliki deo posla odnosio se i na zaštitu dece, uključujući slučajeve zanemarivanja, porodičnih konflikata, razvoda, ali i situacije u kojima je bilo neophodno izmeštanje deteta iz rizične sredine. Centar je tokom cele godine intenzivno sarađivao sa školama, zdravstvenim ustanovama, policijom i sudovima.

Posebno osetljivo poglavlje ostaje porodično nasilje, gde je Centar „Sava“ učestvovao u proceni rizika, hitnim merama zaštite i dugoročnom radu sa žrtvama. Kroz savetodavne i zaštitne mehanizme, veliki broj žena i dece dobio je institucionalnu podršku, dok su slučajevi praćeni u skladu sa zakonom.

U 2025. godini značajan broj građana koristio je i novčanu socijalnu pomoć, jednokratne pomoći, kao i savetodavne usluge u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite.

Šta donosi 2026. godina

Plan rada za 2026. godinu predviđa još veći obim posla, proširenje postojećih usluga i jačanje terenskog rada. Fokus ostaje na starijim osobama, deci i porodicama u riziku, ali i na unapređenju preventivnih programa kako bi se problemi rešavali pre nego što prerastu u krizu.

Planirano je dodatno jačanje usluge pomoći u kući, unapređenje savetovališta za brak i porodicu, kao i intenzivnija saradnja sa lokalnim institucijama i organizacijama. Posebna pažnja biće posvećena pravovremenoj zaštiti dece i brzom reagovanju u hitnim slučajevima.

Centar za socijalni rad „Sava“ ostaje jedna od ključnih institucija u sistemu socijalne zaštite Srema, a obim posla iz godine u godinu pokazuje da je potreba za ovim uslugama sve veća.