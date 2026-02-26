Slušaj vest

Požar je izbio oko pola deset uveče, a vozilo je potpuno izgorelo. Prema nezvaničnim informacijama, autobus je stao na jednoj lokalnoj stanici da izađe putnik, a onda je počelo da se dimi u predelu motora, da bi zatim izbio požar kojije potpuno progutao vozilo od kojeg je ostao samo metalni kostur.

Inače, od Trbosilja do Loznice ima tridesetak kilometara tako da je vatrogascima kada su stigli preostalo samo da ugase ono što je ostalo od vozila i spreče eventualno širenje vatre na okolinu.

Jutros na mestu incidenta stoji samo izgorela školjka autobusa koji je stigao na svoju poslednju stanicu.

