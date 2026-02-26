Slušaj vest

Na sednici Opštinskog veća Opštine Čajetina doneta je odluka o sahranjivanju kućnih ljubimaca koja podrazumeva osnivanje groblja za kućne ljubimce. Ovo je drugo groblje za kućne ljubimce u Srbiji, posle Beograda. Tu odluku će sprovoditi JP "Zoohigijena" Čajetina, a groblje za kućne ljubimce će biti na Zlatiboru.

- Planirano je da se groblje za kućne ljubimce počne spremati ove godine. Ta odluka je nastala iz potrebe lokalnog stanovništva, ali i šire, jer mnogi žele da sahrane svoje ljubimce, a ne znaju ni gde, ni kako – rekao je Darko Tomić, direktor "Zoohigijene".

Prema njegovim rečima groblje će u početku biti manje, jedan deo velike parcele, a onda će se po potrebi širiti.

Urbanističkim planom i projektom groblja, prostor na groblju namenjen za sahranjivanje kućnih ljubimaca deli se na parcele unutar kojih se nalaze grobna mesta. Parcele i grobna mesta obeležavaju se brojevima.

Groblje za kućne ljubimce sastoji se od: upravne zgrade, dela sa pojedinačnim grobnim mestima za ukop kućnih ljubimaca, dela na kome se nalaze grobna mesta za polaganje urni i to rozarijum (kasete postavljene u zemlju) i kolumbarijum (kasete postavljene na zidu), dela u kojem se nalazi mesto za zajedničko sahranjivanje i mesto za rasipanje pepela, zelenih površina i pristupnih staza i dr.

Obaveza Zoohigijene će biti da vodi evidenciju parcela i grobnih mesta sa imenima korisnika usluge, podacima o sahranjenim kućnim ljubimcima (ime, vrsta, rasa, broj čipa ili drugih obeležja i dokumenata) i datumom sahrane, evidenciju o polaganju urne i druge evidencije u vezi sa obavljanjem ove komunalne delatnosti.