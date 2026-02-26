ZLATINKA IZ ZRENJANINA PROSLAVILA STOTKU! Iz prve ugasila svećice pa mladima poručila ovako: Sekiracija i nervoza ubijaju (FOTO)
Gradonačelnik je Zlatinki poželeo pre svega dobro zdravlje i da je i dalje okružuje ljubav njenih bližnjih i prati vedrina kojom pleni. Poklonio joj je buket cveća i rođendansku tortu sa brojem 100 na kojoj je uz osmeh i oduševljenje prisutnih, već iz prvog pokušaja, ugasila svećice.
Upitana za recept za dugovečnost, Zlatinka je odgovorila da on ne postoji, ali da je važno da u životu ne sme biti mnogo nerviranja.
– Ne znam šta me drži da imam toliku snagu, samo ću vam reći da sekiracija i nervoza ubijaju - poručila je slavljenica koja, kako je rekla, vreme provodi vodeći računa o tome da joj stan bude uredan i stvari na svom mestu, ručak kuva sama, a zadovoljstvo joj čini rešavanje ukrštenica.
Gostima je poželela da i oni dočekaju da na rođendanskoj torti imaju svećice sa brojem sto. Poseta gradonačelnika je protekla u veseloj atmosferi i završena je dogovorom da se vide i sledeće godine, na proslavi 101. rođendana.
Kurir.rs//Zrenjanin.rs