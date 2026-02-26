Srbija
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Na OVA 3 PRELAZA teretna vozila večeras čekaju po pet sati
Na graničnim prelazima Kelebija, Batrovci i Šid na izlazu iz Srbije zadržavanje za teretna vozila je po pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, teretnjaci na prelazu Bezdan čekaju dva sata, a sat i po vremena na Horgošu, takođe na izlaznom terminalu.
Na graničnom prelazu Preševo iz pravca ka Srbiji zadržavanje za teretna vozila je sat i po vremena.
