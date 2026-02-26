Slušaj vest

Da je proleće na pragu, osim prijatnih temperatura, pokazuju i medvedi koji su se probudili iz zimskog sna. Na hranilištu u selu Zaovine na Tari danas je zabležen lep prizor.

- Krupan medved, naspavan i reklo bi se poprilično gladan došao je na ručak i lepo se gostio. Ako je suditi po medvedima koji su se na Tari uveliko probudili, zimi je kraj, kaže za RINU Miloš Lazić iz sela Zaovine.

Foto: RINA

Iako su se medvedi probudili, nema razloga za strah jer se ove šumske životinje mahom kreću duboko po šumi, a hranu nakon zimskog sna mahom pronalaze na hranilištuma kojih na Tari ima nekoliko.

Medved je u osnovi svaštojed, ali u njegovoj ishrani dominira biljna hrana. Ne odbija ni hranu životinjskog porekla.