Da je proleće na pragu, osim prijatnih temperatura, pokazuju i medvedi koji su se probudili iz zimskog sna. Na hranilištu u selu Zaovine na Tari danas je zabležen lep prizor.

- Krupan medved, naspavan i reklo bi se poprilično gladan došao je na ručak i lepo se gostio. Ako je suditi po medvedima koji su se na Tari uveliko probudili, zimi je kraj, kaže za RINU Miloš Lazić iz sela Zaovine.

1772127450Medvedev – Foto printskrin (3).jpg
Foto: RINA

Iako su se medvedi probudili, nema razloga za strah jer se ove šumske životinje mahom kreću duboko po šumi, a hranu nakon zimskog sna mahom pronalaze na hranilištuma kojih na Tari ima nekoliko.

Medved je u osnovi svaštojed, ali u njegovoj ishrani dominira biljna hrana. Ne odbija ni hranu životinjskog porekla.

Kurir.rs/RINA

