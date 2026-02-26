Tada je Lukićeva posetila i baku Stajku i obećala je da će doći i na njen rođendan, što je danas ispunila. Tokom rođendanske posete, kako je saopšteno iz gradske uprave, slavljenica je u razgovoru rekla da je odrasla uz osmoro braće i sestara i, kako kaže, svi su bili školovani.

- Niko nije ostao nepismen, istakla je Stajka i, navela reči njene bake: Radi kao da nećeš nikada umreti, a zidaj kao da nikad rata neće biti – kazala je baka koja smatra da je upravo rad ono što čoveka održava i daje mu snagu kroz godine.