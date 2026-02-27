Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 41 teren (34 tokom dana i 7 preko noći).

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 31 pregled odraslih osoba (u toku dana 9, a tokom noći 22 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 16.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 179 poziva telefonom u prethodna 24 sata.

