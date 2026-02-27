Slušaj vest

Ispred Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana oglasio se "gospodar zmija" s juga, predsednik Udruženja Vladica Stanković. Stanković je istakao da je imao prvu intervenciju od početka godine.

„Da otvorimo sezonu“, rekao je Vladica na početku intervencije koju je imao danas u selu Prekodolce u opštini Vladičin Han.

Iz seoskog bunara Vladica je izvukao stepskog smuka, vrstu neotrovne zmije. Nakon ove intervencije Vladica je napomenuo da će po prijavi domaćina pregledati još jedan bunar u blizini, jer se pretpostavlja da i u njemu ima zmija koje izlaze iz svojih skloništa zbog lepog vremena.

Foto: T.s.

"Danas je 27. februar, čim je otoplilo odmah kreće akcija, ovo je prva intervencija. Vremenske prilike umnogome utiču na izlazak gmizavaca. Toplo vreme kada se temperatura povećava svakako ima udela u tome. Zmije su u hibernaciji, a sa toplim vremenom počinju da izlaze”, objašnjava Stanković.

On ukazuje na značaj gmizavaca u prirodi. Zmije su zaštićena vrsta i u Srbiji i nijedna životinja kao zmija ne može da očisti glodare, koji su prenosioci mnogih bolesti, zato su važne u lancu ishrane. Takvu ulogu među zmijama posebno ima stepski smuk.

Stanković apeluje da zmije ne bi trebalo ubijati, jer imaju veliki značaj u lancu ishrane u prirodi. On ističe da nema razloga za paniku, da je ukoliko se zmije primete najvažnije obavestiti Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“, jer kako kaže zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.