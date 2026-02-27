"GOSPODAR ZMIJA" S JUGA INTERVENISAO U PREKODOLCU: Pogledajte kako je izvukao stepskog smuka iz bunara (FOTO)
Ispred Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana oglasio se "gospodar zmija" s juga, predsednik Udruženja Vladica Stanković. Stanković je istakao da je imao prvu intervenciju od početka godine.
„Da otvorimo sezonu“, rekao je Vladica na početku intervencije koju je imao danas u selu Prekodolce u opštini Vladičin Han.
Iz seoskog bunara Vladica je izvukao stepskog smuka, vrstu neotrovne zmije. Nakon ove intervencije Vladica je napomenuo da će po prijavi domaćina pregledati još jedan bunar u blizini, jer se pretpostavlja da i u njemu ima zmija koje izlaze iz svojih skloništa zbog lepog vremena.
"Danas je 27. februar, čim je otoplilo odmah kreće akcija, ovo je prva intervencija. Vremenske prilike umnogome utiču na izlazak gmizavaca. Toplo vreme kada se temperatura povećava svakako ima udela u tome. Zmije su u hibernaciji, a sa toplim vremenom počinju da izlaze”, objašnjava Stanković.
On ukazuje na značaj gmizavaca u prirodi. Zmije su zaštićena vrsta i u Srbiji i nijedna životinja kao zmija ne može da očisti glodare, koji su prenosioci mnogih bolesti, zato su važne u lancu ishrane. Takvu ulogu među zmijama posebno ima stepski smuk.
Stanković apeluje da zmije ne bi trebalo ubijati, jer imaju veliki značaj u lancu ishrane u prirodi. On ističe da nema razloga za paniku, da je ukoliko se zmije primete najvažnije obavestiti Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“, jer kako kaže zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.
