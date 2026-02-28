Slušaj vest

Prolećna dnevna temperatura i sunčani dani zadržaće se i narednom periodu što može doneti povremeno veći broj vozila na izlazima iz većih gradovima kao i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima, navodi se u saoopštenju AMSS.

Lepo vreme koriste i putari kako bi na putevima otklonili sva novonastala oštećenja u ovim zimskim mesecima zato vozačima savetuje da se pre polaska na put informišu o stanju na željenom putu kako bi na vreme odabrali pravac na kojem nema većih izmena i zastoja u saobraćaju.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta.