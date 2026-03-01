Slušaj vest

Nije isključeno da neki novi Tesla, Pupin ili Milanković, raste u Loznici sudeći po viđenom na izložbi "Moj uređaj - muzej izmišljenosti", priređenoj u Inovacionom centru. Mališani iz Predškolske usanove (PU) Bambi predstavili su brojne uređaje pa se moglo videti kako izgleda Hvatač oblaka, koji omogućava lepo vreme, od oblaka pravi vodu kojom se zalivaju biljke, i mnoštvo sličnih izuma.

Deca su predstavila "Leporeč"; "Produženu ruku","Klimatriks" koji menja vreme po želji, ili "Poljubkomat", "Leteći taksi", pa "Srećka", koji usrećuje decu koja su ostala bez roditelja, pruža ljubav i deli sreću.

Tu je i "Hvatač besa", koji može da usisa sav bes koji se nalazi u nekoj prostoriji, kao i uređaji za čuvanje od gromova, ili onaj za dugine letove.

Jelena Đoković, vaspitač PU Bambi kaže da su u okviru projekta Svet uređaja na izložbi predstavljene makete različitih uređaja, kao i da je ovo dokaz saradnje sa gradom, a posebno roditeljima koji su izdvojili vreme i pokazali maštovitost.

- U okviru projekta posetili smo razne servise i majstore u gradu, a deca su mogla kritički da razmišljaju, rešavaju probleme i sama dođu do zaključaka kako svet funkcioniše i mimo naše ustanove. Mogla su shvatiti da, na neki način, i sama mogu kreirati svoj svet. Sve je u duhu dečije mašte, radoznalosti i kreativnosti – kazala je ona, a onda su deca predstavila uređaje.

Svoj "Željomat" je pokazala Irena Trifunović i objasnila da u njega treba ubaciti želju napisanu na papiriću, i na određeno mesto stavi levi dlan.

- Pre nego što pritisneš dugme potrebno je da tiho zamisliš želju koja ostaje u Željomatu sve dok se ne ispuni – kazala je i ona i otkrila da je njena želja da svi budu živi, zdravi i srećni zauvek.

Deca su pre izložbe obišla Inovacioni centar, a posebno su ih oduševili soba iz koje se kontroliše video nadzor grada i 3 D štampač koji može sve da odštampa.

Danijela Marković, direktorka Inovacionog centra, kaže da ovom izložbom počinje saradnja sa PU Bambi.

Kako je istakla u programu rada Inovacionog centra za ovu godinu predviđen je niz aktivnosti koji se odnosi na buđenje interesovanja dece za nauku i inovacije.

- Zahvaljujući mašti, radu sa roditeljima, i vaspitačima, deca predlažu nove uređaje koji će jednoga dana, možda, i biti u upotrebi. Ustanova Bambi imala je projekat "Moj uređaj" i ovde možemo videti brojne uređaje koje su deca osmislila, a za njih ćemo narednih meseci, u saradnji sa njihovim vaspitačima, imati različite tematske radionice prilagođene njihovom uzrastu, na kojima njihove ideje mogu podići na nešto viši nivo. Važno je da radimo i deo koji se odnosi na zaštitu životne sredine i recikliranje – kaže ona.

Podsetila je i da posle prošlogodišnje dobre saradnje sa školama Inovacioni centar ove saradnju širi na decu iz Bambija. Markovićeva se nada da će na kraju godine biti mnogo novih ideja dece iz Bambija, kao i lozničkih školaraca koje će biti predstavljene Lozničanima. Bilo bi lepo kada bi deo dečije mašte jednoga dana postao realnost, a posebno bi nam u ovo vreme dobrodošli uređaji Srećko i Hvatač besa.