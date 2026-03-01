Slušaj vest

Nakon završteka ovog projekta opština će dobiti savremeni kompleks sa uređenim pešačkim stazama.

Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, obišao je radove na uređenju korita reke Despotovice.

- Presrećan sam kada vidim da projekat izgradnje korita reke Despotovice sa pešačkim stazama napreduje odlično. Ono što mogu da kažem jeste da smo već u fazi projektovanja novog pešačkog mosta i da ćemo za nekih mesec do mesec i po dana dobiti građevinsku dozvolu, kako bismo raspisali javnu nabavku za njegovu izgradnju, kazao je Kovačević.

Najavljeno je da će do juna, uspeti da kompletnu ovu deonicu završe.

17722644351715770963_gornji-milanovac-martinovic-despotovica-fotorina2.jpg
Foto: RINA

- Ja ću sa direktorom Puzovićem videti šta možemo da očekujemo dodatno u ovoj godini. Plan je da do Shop parka ove godine nastavimo radove, kako bismo naredne godine završili kompletnu deonicu, gore do fabrike „Foka“. To nam je plan i nadam se da ćemo imati dovoljno sredstava, uz podršku vodoprivrednog preduzeća „Srbija vode, kazao je Kovačević.

Ističe da je to veliki, istorijski projekat za opštinu Gornji Milanovac.

- Pored samog uređenja, obezbedićemo građanima prostor za rekreaciju, šetnju i uživanje, ali i nastavak razvoja jedne ekonomske zone. Već mi se javljaju investitori koji bi želeli da grade restorane i kafiće pored šetališta, tako da se radujem da će, nakon završetka projekta, uslediti i nove privatne inicijative koje će ulepšati ovaj deo grada, poručio je Kovačević.

Kurir.rs/RINA

