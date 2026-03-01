Slušaj vest

Da je proleće na pragu osim u prirodi može se videti i na pijacama. Čačanska pijaca ovih dana dobila je prve zelene tonove, a na tezgama se već može pronaći rano povrće koje najavljuje dolazak toplijeg godišnjeg doba.

Na tezgi porodica Minić i Ćendić ranog povrća ima u izobilju. Sve je domaće, proizvedeno u plastenicima u čačanskom selu Preljina, a kvalitet je, kažu, na prvom mestu.

- Sve je domaće, naša proizvodnja, iz plastenika porodice Minić iz Preljine. Ove godine radimo zajedno, kao tim sa dva boksa. Povrće je domaće, a cene se uopšte nisu menjale u odnosu na prošlu godinu, rekao je za RINU Saša Ćendić, koji radi za tezgom na čačanskoj pijaci.

Prema njegovim rečima, ponuda je prilagođena svačijem novčaniku, posebno imajući u vidu da je u toku post i da je potražnja za povrćem veća.

1/5 Vidi galeriju Cene povrća na čačanskoj pijaci Foto: RINA

- Cena zelene salate je 50 dinara, veza mladog crnog luka 70, spanać je 300 dinara, dok raštan i blitva koštaju 100 dinara po vezi, što znači da jedna liska izađe oko 10 dinara jer ih u vezi ima deset. Pasulj tetovac je 400, gradištanac 300 dinara. Kod nas su cene niže oko 20 odsto, upravo zbog posta, kazao je on.

Kako ističe, povrće je prirodno i nije prskano, jer se plastenici nalaze na osunčanom području, na nadmorskoj visini gde gotovo da nema štetočina, što dodatno doprinosi kvalitetu proizvoda.

Prve zelene tezge tako su postale svojevrsni barometar, kada se pijaca zazeleni, i građani osete da zima polako gubi snagu. Uz pristupačne cene i domaću proizvodnju, čačanska pijaca još jednom potvrđuje zašto je najveća u zapadnoj Srbiji.