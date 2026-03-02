Slušaj vest

ČAČAK – Da se sve može kad se ljudi slože pokazalo se juče u čačanskom selu Rakova kod Čačka. Na inicijativu samih meštana, organizovana je akcija čišćenja tokom koje je uklonjeno smeće pored puta kroz selo.

Oko 50 meštana okupilo se kako bi zajedničkim snagama uredili svoj kraj i pokazali kako se voli i čuva mesto u kom se živi. Posebno je ohrabrujuće to što je u akciji učestvovao veliki broj dece, jer je cilj bio da se najmlađima od malih nogu razvija svest o zaštiti životne sredine i značaju reciklaže.

Foto: RINA

– Na samo inicijativu meštana sela Rakova skupili smo se danas u nedelju da skupimo smeće pored puta. Nadamo se da će opština sagledati naš plan i da će doći da pomogne. Skupilo nas je oko 50 članova, najviše je dece, zato što želimo da deci otvorimo svest o zaštiti životne sredine i reciklaži – rekao je za RINU jedan od učesnika akcije.

Meštani poručuju da ovo nije poslednja akcija i da će, ukoliko bude potrebno, ponovo organizovati slične aktivnosti. Ističu da žele da njihovo selo bude primer drugima i da pokažu kako se zajedništvom mogu rešavati problemi koji godinama stoje po strani.

Foto: RINA

Očekuju i podršku nadležnih kako bi se dugoročno rešio problem odlaganja otpada, ali naglašavaju da su prvi korak napravili sami – bez čekanja i bez izgovora.