LOZNICA - Zimska kampanja dobrovoljnog davanja krvi završena je poslednjom februarskom akcijom koju je tradicionalno organizovao Crveni krst Loznice u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi iz Beograda. U prostorijama lozničkog Crvenog krsta krv su dala 33 davaoca, od kojih pet žena, dok je prvi put to učinilo njih desetoro.

Prema rečima sekretarke lozničkog Crvenog krsta Borke Petković Jevtić zimska kampanja počela je u prvim danima januara i do subote je bilo ukupno 278 davalaca, čime su u ovoj humanitarnoj organizaciji zadovoljni. Ona kaže da ih je moglo biti i više, ali su zadovoljni jer je u prethodnom periodu bilo mnogo prazničnih dana, zimski raspust, a mnogi su bili i van grada, na putovanjima.

– Brojevima se mnogo ne opterećujemo, za najveći broj davalaca tokom zimske i letnje kampanje već nekoliko godina dobijamo priznanja za najhumanije sredine. Važno nam je da ostvarimo plan, a svaki manjak davalaca u kampanji nadoknadićemo tokom leta vanrednim akcijama u preduzećima i mesnim zajednicama – rekla je Petković Jevtićeva.

Kako ističe primetili su pred kraj prošle godine da se akcijama odaziva sve veći broj davalaca u srednjim godinama koji prvi put daju krv. Razlog je jer su možda postali svesni značaja davalaštva, ili su imali u porodici nekoga kome je trebala krv. Navodi i da je dobrovoljno davalaštvo od javnog značaja, niko ne zna kada će mu krv zatrebati, i zato je važno da krvi uvek ima i da niko ne čeka kada mu je potrebna.

Od početka godine akcije dobrovoljnog davanja krvi održavaju se u prostorijama lozničkog Crvenog krsta, a ne u Vukovom domu kulture kao što je to bilo prethodnih godina, osim mesta novo je i vreme, od 09:30 do 14:30. Podsetimo krajem minule godine, Dijamantsku plaketu Šampioni solidarnosti Loznici i lozničkom Crvenom krstu za uspešno učešće i najveći broj davalaca krvi u zimskoj i letnjoj kampanji 2025. u odnosu na broj stanovnika, sedmu godinu za redom dodelio je Institut za transfuziju krvi Srbije.