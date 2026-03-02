Slušaj vest

Za Uneskovu listu svetske baštine „Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“ kandidovana su i tri šumska predela iz Srbije!

Reč je o papratskom dolu na Fruškoj gori, Zvezdi i Rači na Tari, i Kozjim stenama na Kopaoniku.

Papratski do se nalazi iznad sela Sviloša, Čerevića, Brazilije i pripada opštini Beočin. Zaštita i nominacija se odnosi na bukove šume, koje su vredne i retke u Evropi, a pogotovo u Panonskoj niziji.

Fruška gora Foto: Shutterstock

Lokalitet Papratskog dola je godinama pod prvim stepenom zaštite, što znači da se može koristiti samo za naučno-istraživački rad, a poznat je i kao stanište orla krstaša.

Suzana Komatović iz Nacionalnog parka Kopaonik rekla je da je ova planina prekrivena bukovom šumom, kao i da se te šume nalaze u rezervatu Kozje Stene, koji je pod strogim režimom zaštite.

- Lokacija se nalazi na vrlo specifičnom terenu koji je zaštićen i ograničen i ne može mu se pristupiti bez znanja i prisustva zaposlenih u Nacionalnom parku tako da se zaštita sprovodi na vrlo visokom nivou - rekla je Komatović.

Foto: Yt Printscreen

Ovaj lokalitet je proglašen za rezervat prirode, zbog vrlo specifičnih biljnih i životinjskih vrsta.

- Tu su zastupljene vrste koje žive samo tu i više ih nema ni na jednom mestu. To su kopaonička ljubičica i kopaonička čuvarkuća. Pored toga, Kozje Stene se odlikuju prisustvom još brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta, koje su zakonom zaštićene - rekla je Komatović.

U rezervatu Kozje Stene ima više vrsta mesojeda, ptica i sisara.

- Tu su medved, vuk, lisica, prisutna je i divokoza. Divokoza je inače živela na ovim prostorima u nekom ranijem periodu, pa je onda iz nekih razloga nestala. Nacionalni park Kopaonik sada sprovodi akciju reinprodukcije, odnosno ponovnog vraćanja divokoze na ove prostore, što se pokazalo kao izuzetan potez - rekla je Komatović.

Aleksandar Đurić iz Nacionalnog parka Tara, istakao je da su bukove šume značajne kao vrsta, jer su najzastupljenije i na neki način predstavljaju naš nacionalni potencijal.

Foto: Shutterstock

Govoreći o nominaciji, rekao da je zahtev bio da bukove šume imaju određen nivo zaštite, koji je duže vremena zastupljen, kao što je slučaj sa nacionalnim parkovima u Srbiji.

- Lokalitet Zvezda je jedan kanjonski deo koji predstavlja severne obronke ka kanjonu Drine specifičan je po tome, da u gornjoj zoni imamo osam od nekih 22 lokaliteta pod Pančićevom omorikom. Na lokalitetu Rača ima domaćeg oraha u simbiozi sa bukvom, koji se u prirodi ne sreću često - rekao je Đurić.

U Nacionalnom parku Tara evidentirano je 1.156 biljnih vrsta, 40 šumskih zajednica a 80 odsto prostora nacionalnog parka je pod šumama u kome živi 58 vrsta sisara i 140 vrsta ptica.

Nominacija za Uneskovu listu podneta je krajem januara, a trenutno je u toku proces kontrole.