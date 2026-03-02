Hitna pomoć u Kragujevcu obavila je 53 terena u poslednja 24 sata, sa najčešćim slučajevima visokog krvnog pritiska i povreda.
VISOK PRITISAK I POVREDE NAJVIŠE MUČILI KRAGUJEVČANE: Hitna pomoć obavila 53 terena za 24 sata
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 53 terena (32 preko dana i 21 u toku noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 50 pregleda odraslih osoba (tokom dana 25, a preko noći takođe 25 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 3.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 sata kragujevačkoj službi hitne pomoći su upućena 182 poziva telefonom.
