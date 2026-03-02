Slušaj vest

Oko 14.00–14.30 časova izbio je požar u Ticanovoj bari, u naselju Mala Bosna, u Sremskoj Mitrovici, na lokaciji koja se nalazi iza porodičnih kuća, u gusto naseljenom delu grada.

Prema informacijama sa terena, vatra je zahvatila trsku na samom početku bare, u neposrednoj blizini železničke stanice i parkiranih vagona, što je ponovo uznemirilo stanovnike ovog kraja.

Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe, koje su brzom intervencijom lokalizovale i ugasile požar, sprečivši njegovo širenje.

Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo nije prvi put da gori upravo ovaj deo Ticanove bare. Kako pokazuju raniji slučajevi, požari su prethodnih godina znali da budu znatno većih razmera, a u više navrata plamen je dolazio sve do samih dvorišta kuća koje se nalaze uz baru, o čemu smo već ranije izveštavali.