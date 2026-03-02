Slušaj vest

Dvogodišnja krmača iz sela Žitorađa kod Vladičinog Hana, postavila je nesvakidašnji rekord, jer na svet donela čak 21 prase.

Naime, veterinar Branislav Tošić, iz Veterinarske stanice Vranje, kaže da u svojoj karijeri nije imao slučaj da je neka životinja na svet donela ovoliki broj živorođenih mladunaca, s obzirom da se prosečno rodi maksimalno oko desetak mladunaca, mada neretko to budu sveg par mladunaca.

Reč je o veštačkom osemenjivanju koje je sprovedeno kod krmače u ovdašnjem seoskom domaćinstvu, prenose Novosti. 

Kurir.rs

