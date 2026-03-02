U selu Žitorađe kod Vladičin Han dvogodišnja krmača oprasila je čak 21 prase, što je, prema rečima veterinara, nesvakidašnji slučaj i pravi rekord u praksi
Krmača na svet donela REKORDAN broj prasića, uspela da iznenadi i veterinara! Nesvakidašnji slučaj iz Žitorađa
Dvogodišnja krmača iz sela Žitorađa kod Vladičinog Hana, postavila je nesvakidašnji rekord, jer na svet donela čak 21 prase.
Naime, veterinar Branislav Tošić, iz Veterinarske stanice Vranje, kaže da u svojoj karijeri nije imao slučaj da je neka životinja na svet donela ovoliki broj živorođenih mladunaca, s obzirom da se prosečno rodi maksimalno oko desetak mladunaca, mada neretko to budu sveg par mladunaca.
Reč je o veštačkom osemenjivanju koje je sprovedeno kod krmače u ovdašnjem seoskom domaćinstvu, prenose Novosti.
