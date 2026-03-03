Slušaj vest

Stari grad vekovima je simbol Užica, a sada će konačno zasijati u novom ruhu jer je izgradnjom vodene kule realizovan značajan projekat obnove kulturno-istorijske baštine i unapređenja turističke ponude grada.

Obnovljeni vodotoranj predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Starog grada i važnu vezu između gradske plaže i tvrđave.

- Rekonstrukcija vodotornja na Starom gradu predstavlja važan korak u očuvanju naše kulturno-istorijske baštine i ka unapređenju turističke ponude grada Užica. Sa zadovoljstvom mogu da saopštim da su svi radovi završeni i da je program uspešno realizovan. U okviru EU PRO Plus programa obnovljen je jedan od najprepoznatljivijih delova Starog grada i funkcionalno smo povezali gradsku plažu sa Starim gradom - rekao je zamenik gradonačelnice Užica Rajko Radosavljević.

On je dodao da sada predstoji pribavljanje neophodne dokumentacije za izdavanje upotrebne dozvole, nakon čega će objekat biti stavljen u funkciju. „Ovaj projekat vredan je 906 hiljada dolara, od čega je 374 hiljade obezbeđeno iz donacije Evropske unije, dok je ostatak finansirao grad Užice”, naveo je Radosavljević.

Izgradnja vodene kule bila je tehnički zahtevna zbog položaja objekta, čija se osnova nalazi u koritu reke Đetinje, na teško pristupačnom terenu. Predstavnik izvođača radova, firme „MPP Jedinstvo” Nikola Gajić, istakao je da je cilj bio verna rekonstrukcija nekadašnjeg objekta.

- To je komplikovalo i otežavalo izgradnju, što naše zadovoljstvo završetkom radova čini još većim. Cilj je bio da napravimo kopiju objekta koji se ovde nekada nalazio i mislim da smo u tome uspeli – objekat ima iste dimenzije, formu i međuspratnost i istu materijalizaciju kao stari objekat. Tamo gde je bilo drvo i sada je drvo, gde je bio kamen i sada je kamen - rekao je Gajić.

Završetkom radova na vodenoj kuli nastavlja se sistematska obnova Starog užičkog grada, koji poslednjih godina postaje sve značajnija turistička atrakcija zapadne Srbije.