Slušaj vest

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na održavanju i rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će utorak 3. marta u periodu od 9 do 16 časova bez struje biti stanovnici u Hisarskoj ulici od kapele do raskrsnice sa Svetoilijskom ulicom u Leskovcu i u periodu od 9 do 18 časova u Navalinu.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.