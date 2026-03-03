Slušaj vest

Nova generacija mladića i devojaka koji su se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka — generacija „mart 2026“ — primljena je u jedinice Vojske Srbije.

Po dolasku u centre za osnovnu obuku, u kasarnama u Somboru, Valjevu i Leskovcu, vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i opremu i potom su raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.

U narednih mesec i po dana, oni će se, u centrima za osnovnu obuku, osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno podižući svoju fizičku sposobnost.

Foto: Ministarstvo odbrane

Zatim sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti za koje su regrutovani, dok će drugi period vojnog roka provesti u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za kolektivne zadatke i biti aktivno uključeni u realizaciju redovnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.