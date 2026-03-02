Slušaj vest

Večeras će iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji poleteti prvi let na relaciji Dubai–Beograd, potvrđeno je na zvaničnom sajtu Dubai International Airport.

Planirano je da avion tipa Boeing 737, sa približno 200 putnika, napusti pistu u 23:20 po lokalnom vremenu, što odgovara 20:20 po vremenu u Srbiji. Sletanje u Beograd očekuje se oko 03:40 iza ponoći po našem vremenu.

Screenshot 2026-03-02 184822.png
Foto: Printskrin

Istog dana, nešto ranije popodne po lokalnom vremenu, obnovljen je i putnički saobraćaj sa aerodroma Zayed International Airport u Abu Dabiju, nakon privremene obustave letova izazvane zatvaranjem vazdušnog prostora usled oružanih sukoba u regionu.

Zbog aktuelne bezbednosne situacije, avioni trenutno koriste alternativne koridore. Letovi se preusmeravaju tako da izbegavaju područje Persijskog zaliva – ka istoku se saobraća preko Saudijske Arabije, dok se zapadne rute odvijaju preko Omana i Omanskog zaliva.

Podsetimo, danas je treći dan sukoba na Bliskom istoku pokrenutih izraelsko-američkim napadom na Iran i odmazdom Teherana raketiranjem baza SAD u zemljama regiona.

U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael, nakon čega je usledio odgovor jevrejske države.

Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Sve što se do sada dešavalo u sukobima na Bliskom istoku pročitajte u našem blogu OVDE.

