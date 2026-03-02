Slušaj vest

Četiri devojke iz Srbije, među njima i Nikolina Živanović iz Sremske Mitrovice, prošle su pravu golgotu na aerodromu u Nju Delhiju, gde su nakon otkazivanja leta ostale zaglavljene više od 24 sata u tranzitnoj zoni – bez osnovnih uslova, bez informacija i bez ikakve konkretne pomoći.

Putovanje koje je započelo kao turistički obilazak Vijetnama, uz jedno noćenje u Singapuru, pretvorilo se u višednevnu agoniju nakon sletanja u Indiju, gde je trebalo da imaju presedanje na letu ka Atini, a potom i povratak u Srbiju.

Let iz Singapura poleteo je u subotu u 19 časova po lokalnom vremenu. Nakon 4 sata i 30 minuta leta, po sletanju u Indiju, devojke su ušle u transfer zonu i zatekle – stotine ljudi.

- Na televizorima su se neprekidno vrteli snimci bombardovanja i rata. Nismo razumele jezik, ali smo ubrzo dobile mejlove da je let otkazan. Kada smo pitale zaposlenog zašto, rekao nam je: ‘Zar ne vidite na televiziji – rat je, nema letova’ - svedoči Nikolina.

Zarobljene u sivoj zoni, nema izlaska, nema vode

Kako nisu imale indijsku vizu, devojke nisu mogle da napuste aerodrom. Ostale su zarobljene u prostoru između pasoške i carinske kontrole – oko 150 kvadrata sa više od 300 ljudi.

U tom prostoru nije bilo kioska, prodavnice, niti mesta gde se može kupiti voda ili hrana.

Prvu vodu dobile su tek oko 3 sata ujutru, dok je prvi obrok stigao oko 4 sata – dve palačinke punjene tikvicama i krompirom, koje su morale da podele između sebe.

- Francuzi i Britanci su dobijali kompletne lanč pakete. Mi – ništa - navode.

Kako su sati prolazili, pritisak avio-kompanije je rastao.

- Rečeno nam je da moramo da prihvatimo alternativni let ili ostajemo tu danima. U jednom trenutku razgovoru su prisustvovala četiri policajca - kaže Nikolina.

Nudili su im da o sopstvenom trošku idu u Nepal ili Tajland na sedam dana, ili da same plate karte za Evropu – i do 2.000 evra po osobi.

Devojke navode da su uslovi bili nehigijenski, aerodrom hladan, ljudi spavali na podu, a voda u toaletima nije bila za piće.

- Osećale smo se nebezbedno. U više navrata smo primetile da nas muškarci snimaju telefonima - navode.

Spas iz Kine i Srbin koji se pojavio niotkuda!

U trenutku kada više nisu imale izbora, same su pronašle let za Kinu – Guangdžou. Avio-kompanija je pristala da ih prebaci tek kada su dokazale da imaju kupljene karte iz Kine ka Evropi.

Po sletanju u Kinu, imale su samo tri sata da prođu kontrole i promene terminal.

- U Kini niko ne govori engleski. A onda smo na pokretnim stepenicama čule srpski. Taj čovek nam je pomogao da stignemo na let. Da se nije pojavio – ne bismo uspele - kažu.