Srbija
KRAGUJEVČANI USIJALI TELEFONE HITNE POMOĆI: Visok pritisak i astma i dalje prave probleme
Slušaj vest
U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 39 terena (27 preko dana i 12 tokom noći).
Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 33 pregleda odraslih osoba (u toku dana 14, a preko noći 19 pregleda), kao i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 10.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Službi hitne pomoći je upućeno 176 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
Reaguj
Komentariši