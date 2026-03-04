"IZMEĐU PESME I ĆUTANJA": Literarni konkurs u čast Bore Stankovića
Grad Vranje i Kulturno-obrazovni centar, povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, raspisali su literarni konkurs na temu "Između pesme i ćutanja". Rok za predaju radova je petak 20. mart 2026. godine.
Tema podrazumeva poznavanje književnog opusa Bore Stankovića, segmente lirskog i sputanog naboja emocija koji se odražava u prećutanom kod njegovih junaka i ispevanog u vranjskim gradskim pesmama. Pravo učešća imaju autori starosti od 15 do 25 godina sa teritorije grada Vranja.
Literarni radovi mogu biti u formi priče ili pesme napisani ćirilicom na standardnom srpskom jeziku ili na dijalektu.
Radovi se predaju u elektronskoj formi na adresu konkursi.kocvr@gmail.com ili na adresu: Kulturno-obrazovni centar Vranje, ul. Heroji sa Košara br.1.