Grad Vranje i Kulturno-obrazovni centar, povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, raspisali su literarni konkurs na temu "Između pesme i ćutanja". Rok za predaju radova je petak 20. mart 2026. godine.

Tema podrazumeva poznavanje književnog opusa Bore Stankovića, segmente lirskog i sputanog naboja emocija koji se odražava u prećutanom kod njegovih junaka i ispevanog u vranjskim gradskim pesmama. Pravo učešća imaju autori starosti od 15 do 25 godina sa teritorije grada Vranja.

Literarni radovi mogu biti u formi priče ili pesme napisani ćirilicom na standardnom srpskom jeziku ili na dijalektu.

Radovi se predaju u elektronskoj formi na adresu konkursi.kocvr@gmail.com ili na adresu: Kulturno-obrazovni centar Vranje, ul. Heroji sa Košara br.1.

