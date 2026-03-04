Slušaj vest

LOZNICA – Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana (LAP) za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Loznici za period 2026.-2028. godine, održana je danas u Skupštinskoj sali. Dokument ima pet prioritetnih oblasti - obrazovanje, zdravlje, socijalna zaštita, stanovanje i zapošljavanje, rekla je Tanja Glišić, načelnik gradskog Odeljenja za društvene delatnosti i koordinatorka Radne grupe. Istakla je i da je u njegovoj pripremi aktivno učestvovala romska zajednica kao i veliku podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u kreiranju ovog dokumemta.

Prema poslednjem popisu iz 2022. na teritoriji Loznice ima 590 Roma, ali ih je po podacima našeg mobilnog tima za njihovu inkluziju 1.070, istakla je Glišićeva.

- Najviše Roma je u Jadranskoj Lešnici, gde osnovnu školu pohađa 70 učenika koji se tako izjašnjavaju. Loznica je uputila zahtev Ministarstvu prosvete i od ove godine imamo pedagoškog asistenta, ali i podršku u učenju gde su učitelji dodatno angažovani. U obrazovanju je prioritet da deca redovno idu u školu i da podržimo porodice u tome, tako svake godine nabavljamo školski pribor i opreme za decu. Kod zdravlja je prioritet vakcinacija dece, dobar je obuhvat u romskoj zajednici, kao i preventivni pregledi. Što se tiče stanovanje u gradu imaju besplatnu pravnu pomoć koja im je često potrebna oko legalizacije i rešavanja pravnih pitanja. Problem je i informisanost iz oblasti socijalne zaštite o tome kako mogu ostvariti prava koja im pripadaju – navodi Glišićeva.

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) uočeno je da mnogi nezaposleni Romi nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje. Glišićeva kaže da su nastojali da ih motivišu, pogotovo mlade da se prijave u NSZ zato što ih kompanije koje su u Loznici neretko traže i žele da ulažu u njihovu obuku.

- Romska zajednica bila je veoma saradljiva i dobili smo značajne informacije o njihovim problemima i potrebama. Imamo projekat koji se bavi sakupljačima sekundarnih sirovina, finansirao ga je UNOPS, i ekonomski smo osnažili osam porodica koje su se time bavile. Predstojećim zatvaranjem gradske deponije ostaće bez izvora prihoda i ideja je bila da ih zbrinemo. Neke su dobile plastenike, a neke prošle obuke za neka druga zanimanja, ali su svi dobili potrebnu opremu i znanja da po zatvaranju deponije mogu živeti od svog rada – rekla je ona.