Slušaj vest

LOZNICA - Festival kineskog filma svečano je otvoren večeras (3.3) u okviru manifestacije ''Srećna kineska Nova godina 2026.'' u Vukovom domu kulture gde će do 5. marta biti prikazano nekoliko ostvarenja kineske sedme umetnosti. Ovaj događaj nije samo kulturna manifestacija, on je simbol dubokog, iskrenog, čeličnog prijateljstva između Kine i Srbije koje je građeno strpljivo, zasnovano na uzajamnom poštovanju, razumevanju i podršci u najtežim trenucima za naše narode, kazala je otvarajući festival gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

- Čelično prijateljstvo koje nas povezuje nije samo politička sintagma, ono je realnost koju živimo kroz konkretne rezultate, projekte, a večeras i kroz kulturu. Kina je pokazala da je istinski prijatelj Srbije, u vremenima izazova za naš narod i državu bili su uz nas, ali isto tako Kina je uz nas i u vremenu razvoja. Srbija to prijateljstvo ceni i uzvraća istom iskrenošću. Saradnja naših država ne ogleda se samo u ekonomskim projektima, infrastrukturi i investicijama, već i u kulturi, onome što najbolje povezuje narode. Kroz Inicijativu za pojas i put, institucionalnu saradnju i brojne zajedničke programe, otvaraju se novi mostovi razumevanja. Film je snažan jezik koji ne poznaje granice, on prenosi vrednosti, tradiciju, istoriju i savremene izazove jednog naroda. Gledajući kineska ostvarenja upoznajemo kulturu velike civilizacije koja traje hiljadama godina. Loznica je grad kulture, tradicije i otvorenog srca i ponosni smo što smo domaćini ovakve manifestacije – kazala je Lukićeva i naglasila da ''budućnost leži u međusobnom uvažavanju i dijalogu''.

Osam godina u Srbiji organizovano obeležavamo kinesku Novu godinu, a to je dokaz zrelosti i istrajnosti odnosa Srbije i Narodne Republike Kine, kazao je Nemanja Šalipurović, izvršni menadžer Instituta za pojas i put.

1/12 Vidi galeriju Počeo Festival kineskog filma u Loznici Foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Kineska kinematografija nam je razumljiva, u njoj prepoznajemo težnju ka napretku bez odricanja od korena, borbu za razvoj kroz očuvanje dostojanstva, snagu naroda koji gradi budućnost, ali pamti prošlost. Odnosi između država učvršćuju se kulturom i prijateljstvom, a Srbija se ponosi time što je najveći prijatelj Kine u ovom delu Evrope. To nije fraza već politika kontinuiteta, uzajamnog poštovanja i zajedničkog razvoja. Večeras slavimo prijateljstvo koje ima umetničku dušu, ekonomsku snagu i istorijsku dubinu – poručio je on.

Tang Dašeng, savetnik za kulturu kineske ambasade u Srbiji, podsetio je da je sada kineska godina Konja koji simbolizuje napredak i vitalnost.

- Pod strateškim vođstvom dvojice šefova država saradnje u svim oblastima biće sve više i čelično prijateljstvo Kine i Srbije galopiraće napred poput konja. Kontinuirano ćemo produbljivati kulturnu razmenu i međusobno učenje između civilizacija, koračajući ka sve široj budućnosti – kazao je on pre projekcije filma ''Cliff Walkers'', prikazanog sa srpskim prevodom.

Pre svečanog otvaranja u holu Vukovog doma kulture priređena je radionica za decu i mlade koji su se upoznali sa kineskom kaligrafijom, izradom papirnih ukrasa, crtanjem, bojenjem i oslikavanjem, otkrivajući simboliku kineske kulture. Sutra su na repertoaru projekcije filmova ''The Shadow’s Edge'' od 17 i ''Lost in the Stars'' od 20 časova, dok će poslednjeg dana festivala, u četvrtak, publika u istim terminima videti filmove ''White Snake'' i ''The Great Learning''. Sve projekcije su besplatne i biće održane u sali Vukovog doma kulture.