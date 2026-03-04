Srbija
NE PANIČITE AKO ČUJETE SIRENE: Proverava se sistem za javno uzbunjivanje u ova tri mesta u Srbiji
Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju obavestilo je građane da će u sredu, 4. marta u 12 časova, biti izvršena provera sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš.
- Tom prilikom biće aktivirane sirene, a emitovaće se signal za prestanak opasnosti, odnosno jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi - potvrđeno je za RINU.
Iz Odeljenja za vanredne situacije navode da je reč o redovnoj proveri sistema, te da građani nemaju razloga za uznemirenost.
Kako je najavljeno, ubuduće će se provera sistema za javno uzbunjivanje sprovoditi svaka tri meseca, i to prve srede u mesecu u 12 časova.
Kurir.rs/ RINA
