U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 45 terena (36 preko dana i 9 tokom noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba (u toku dana 14, a preko noći 26 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, sa temperaturom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 178 poziva telefonom.

