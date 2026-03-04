Srbija
VISOK PRITISAK, ASTMA I SRCE NAJVIŠE PRAVILI PROBLEME KRAGUJEVČANIMA: Za 24 sata primljeno 178 poziva
U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 45 terena (36 preko dana i 9 tokom noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba (u toku dana 14, a preko noći 26 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 11 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, sa temperaturom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 178 poziva telefonom.
