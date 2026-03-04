Slušaj vest

Loznički Zdravstveni centar (ZC) je posle velikih ulaganja države postao moderna ustanova, ali je pored savremene opreme najvažnije imati stručan kadar, a oni su od nedavno na tom polju osetno pojačani. Kako je saopšteno iz ZC tokom januara je devet mladih lekara uspešno završilo specijalizacije i vratilo se u ustanovu čime je ona značajno ojačana stručnim i kadrovskim potencijalom.

Specijalistički ispit položili su dr Gordana Stanković (infektologija), dr Miloš Radojčić (pedijatrija), dr Branislava Marić (pedijatrija), dr Vanja Vragolić Milošević (interna medicina), dr Vladan Divnić (opšta hirurgija), dr Marija Pajić (ginekologija i akušerstvo), dr Boško Marković (ginekologija i akušerstvo), dr Mila Komarčević (radiologija), i dr Slobodan Nikolić (urgentna medicina). Njihov povratak predstavlja važan korak u daljem unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i dokaz je kontinuiranog ulaganja u znanje, stručnost i budućnost ZC, navode iz ustanove. Specijalizacije su, kako se navodi, završene iz više ključnih oblasti: interne medicine, opšte hirurgije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, radiologije, infektologije, kao i pedijatrije.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić, ZC Loznica

Ovim je dodatno unapređena pokrivenost najvažnijih grana medicine, što će omogućiti bržu, efikasniju i kvalitetniju dijagnostiku i lečenje pacijenata u našem regionu, ističu iz ZC. Rukovodstvo ustanove, na čelu sa direktorkom dr Jadrankom Marinković i pomoćnikom direktora dr Kristijanom Ilić, izrazilo je zadovoljstvo i ponos povodom povratka mladih specijalista, ističući da je ovo rezultat sistematskog rada i podrške lekarima tokom njihovog stručnog usavršavanja. Ulaganje u kadar, kako se ističe, i dalje će biti jedan od prioriteta, kako bi pacijenti imali dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu, a rukovodstvo ustanove uvereno je da će ovi mladi lekari ''svojim radom, znanjem i posvećenošću opravdati poverenje pacijenata i doprineti daljem ugledu i razvoju ZC Loznica''.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić, ZC Loznica