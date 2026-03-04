VRATILO SE DEVET LEKARA SA SPECIJALIZACIJE: U lozničkom Zdravstvenom centru ojačani stručnim kadrom
Loznički Zdravstveni centar (ZC) je posle velikih ulaganja države postao moderna ustanova, ali je pored savremene opreme najvažnije imati stručan kadar, a oni su od nedavno na tom polju osetno pojačani. Kako je saopšteno iz ZC tokom januara je devet mladih lekara uspešno završilo specijalizacije i vratilo se u ustanovu čime je ona značajno ojačana stručnim i kadrovskim potencijalom.
Specijalistički ispit položili su dr Gordana Stanković (infektologija), dr Miloš Radojčić (pedijatrija), dr Branislava Marić (pedijatrija), dr Vanja Vragolić Milošević (interna medicina), dr Vladan Divnić (opšta hirurgija), dr Marija Pajić (ginekologija i akušerstvo), dr Boško Marković (ginekologija i akušerstvo), dr Mila Komarčević (radiologija), i dr Slobodan Nikolić (urgentna medicina). Njihov povratak predstavlja važan korak u daljem unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i dokaz je kontinuiranog ulaganja u znanje, stručnost i budućnost ZC, navode iz ustanove. Specijalizacije su, kako se navodi, završene iz više ključnih oblasti: interne medicine, opšte hirurgije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, radiologije, infektologije, kao i pedijatrije.
Ovim je dodatno unapređena pokrivenost najvažnijih grana medicine, što će omogućiti bržu, efikasniju i kvalitetniju dijagnostiku i lečenje pacijenata u našem regionu, ističu iz ZC. Rukovodstvo ustanove, na čelu sa direktorkom dr Jadrankom Marinković i pomoćnikom direktora dr Kristijanom Ilić, izrazilo je zadovoljstvo i ponos povodom povratka mladih specijalista, ističući da je ovo rezultat sistematskog rada i podrške lekarima tokom njihovog stručnog usavršavanja. Ulaganje u kadar, kako se ističe, i dalje će biti jedan od prioriteta, kako bi pacijenti imali dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu, a rukovodstvo ustanove uvereno je da će ovi mladi lekari ''svojim radom, znanjem i posvećenošću opravdati poverenje pacijenata i doprineti daljem ugledu i razvoju ZC Loznica''.
ZC osim Loznice pokriva i susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, ovde dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa one strane Drine. U jesen 2024. prve pacijente primio je novi hirurško - ginekološki blok na tri sprata, od ukupno 6.400 kvadratnih metara, opremljen najsavremenijom opremom, salama za hirurgiju, urologiju, ortopediju, ginekologiju, oftalmologiju, ORL, a ima i angio salu. Rekonstrukcija ZC Loznica jedno je od najvećih ulaganja države u Loznici vredno 9,3 miliona eura, a sa mladim lekarima na duge staze dobija se stručan kadar neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga.