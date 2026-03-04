Slušaj vest

Jedna firma je, prema navodima nadležnih, na više lokacija u selu Čalma istovarila oko dvadeset prikolica biomase, odnosno drvne mase, mimo propisa. Zbog sumnje na nepropisno odlaganje otpada pokrenut je postupak, a najavljene su i visoke novčane kazne.

Gradonačelnik Branislav Nedimović poručio je da će protiv odgovornog pravnog lica biti podneta prijava i da ovakvo ponašanje neće biti tolerisano.

- Naše službe su odmah izašle na teren i započele postupak. Nećemo dozvoliti da se zagađuje životna sredina i ugrožava kvalitet života meštana. Postoje pravila i svi moraju da ih poštuju - rekao je Nedimović.

On je naglasio da grad ima obezbeđene kapacitete za adekvatno zbrinjavanje drvne mase, uključujući peletirku, briketirku i drobilicu na gradskoj deponiji, te da nema opravdanja za nelegalno odlaganje otpada.

Prema važećim propisima, za nepropisno odlaganje otpada zaprećena je novčana kazna od 350.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, dok su predviđene sankcije i za odgovorno lice u firmi.

Iz Grada poručuju da će kontrole u narednom periodu biti pojačane i da će svaki sličan slučaj biti sankcionisan u skladu sa zakonom.