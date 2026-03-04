Slušaj vest

Danas je došlo do odrona na putu kod Nove Varoši, iz smera Zlatibora. 

Kako se navodi uz podeljenu fotografiju na Instagram stranici "192_rs" nadležne ekipe su upućene na lice mesta i rade na uklanjanju stena i kamenja. 

Saobraćaj je na ovoj deonici puta obustavljen, dok se ne sanira šteta. 

Prema prvim informacijama, nema štete ni povređenih.

Kurir.rs

