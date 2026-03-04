Na putu kod Nove Varoši došlo je do odrona iz smera Zlatibora. Saobraćaj je obustavljen, nadležne ekipe uklanjaju stene i kamenje
SAOBRAĆAJ IZ PRAVCA ZLATIBORA OBUSTAVLJEN! Nadležne ekipe odmah upućene na lice mesta, evo koje delove puta izbegavati i zašto! (FOTO)
Danas je došlo do odrona na putu kod Nove Varoši, iz smera Zlatibora.
Kako se navodi uz podeljenu fotografiju na Instagram stranici "192_rs" nadležne ekipe su upućene na lice mesta i rade na uklanjanju stena i kamenja.
Saobraćaj je na ovoj deonici puta obustavljen, dok se ne sanira šteta.
Prema prvim informacijama, nema štete ni povređenih.
