Bojan V., slučajni prolaznik, podelio je na društvenoj mreži svoje iskustvo kada je sinoć zatekao sablasni prizor na putu Ljig - Rudnik, koji ga je zamalo koštao života.

Naime, kako je napisao, naišao je na otkačenu kamionsku prikolicu, koja je bez ijednog osvetljenja i svetala stajala nasred trake — bez kamiona ispred.

- Nisam mogao da verujem šta vidim svojim očima. Ja šta ću, dosta je primetno i mračno, okrenem moj putnički kombi i kažem deci da moramo da stojimo tu dok se situacija ne reši. Stanem iza prikolice i upalim sva četiri migavca ,"da neko ne zagine" - naveo je a svoju objavu podelio na Fejsbuk grupi "Klub profesionalnih vozača — oglasi za posao i informacije".

Kako je potom naveo, pozvao je policiju i prijavio slučaj i šta je zatekao. A potom sačekao jer je shvatio da je vidljivost mala i da vozači iz suprotnog smera lako mogu da se "zalepe" u prikolicu.

Stajao je 20 minuta dok se nisu pojavili radnici iz obližnjeg magacina, koji su postavili saobraćajnu signalizaciju i rotacije.

Foto: Printscreen Facebook

Ubrzo se pojavio i vozač kamiona.

- Ja ga pitam druže što nisi ovo obezbedio, mogao je neko da pogine. Bar da je stavio florescentnu jaknu koju je nosio na zadnju stranu prikolice. A on mi kaže: "I ja sam u šoku, 40 godina vozim i prvi put ovo vidim" - objašnjava Bojan i dodaje da se šokirao kad je čuo potom šta mu vozač govori.

"A njega..."

- Alo, druže, kako si mogao da odeš i da te nema više od pola sata. A vozač mi na to kaže: "To je moj kamioni ja sam gazda". Mislim se u sebi svaka ti čast. I zahvali Bogu što sam naišao da ti čuvam prikolicu i tebe da ne odeš u zatvor u slučaju da je neko poginuo, ne daj Bože. A i ja sam se osetio kao budala, stojim i patim da se neko ne skrši, deca mi u kolima a njega... - završio je Bojan i naveo da se "ni vozač ni vlasnik firme nisu zahvalili za pomoć".

Komentari ispod objave se nižu – dok jedni hvale Bojanovu hrabrost, drugi osuđuju bahatost vlasnika firme koji je očigledno stavio sopstveni komoditet ispred tuđih života.