Slušaj vest

Bojan V., slučajni prolaznik, podelio je na društvenoj mreži svoje iskustvo kada je sinoć zatekao sablasni prizor na putu Ljig - Rudnik, koji ga je zamalo koštao života. 

Naime, kako je napisao, naišao je na otkačenu kamionsku prikolicu, koja je bez ijednog osvetljenja i svetala stajala nasred trake — bez kamiona ispred. 

- Nisam mogao da verujem šta vidim svojim očima. Ja šta ću, dosta je primetno i mračno, okrenem moj putnički kombi i kažem deci da moramo da stojimo tu dok se situacija ne reši. Stanem iza prikolice i upalim sva četiri migavca ,"da neko ne zagine" - naveo je a svoju objavu podelio na Fejsbuk grupi "Klub profesionalnih vozača — oglasi za posao i informacije". 

Kako je potom naveo, pozvao je policiju i prijavio slučaj i šta je zatekao. A potom sačekao jer je shvatio da je vidljivost mala i da vozači iz suprotnog smera lako mogu da se "zalepe" u prikolicu. 

Stajao je 20 minuta dok se nisu pojavili radnici iz obližnjeg magacina, koji su postavili saobraćajnu signalizaciju i rotacije.

Screenshot 2026-03-04 173843.jpg
Foto: Printscreen Facebook

Ubrzo se pojavio i vozač kamiona. 

- Ja ga pitam druže što nisi ovo obezbedio, mogao je neko da pogine. Bar da je stavio florescentnu jaknu koju je nosio na zadnju stranu prikolice. A on mi kaže: "I ja sam u šoku, 40 godina vozim i prvi put ovo vidim" - objašnjava Bojan i dodaje da se šokirao kad je čuo potom šta mu vozač govori. 

"A njega..."

- Alo, druže, kako si mogao da odeš i da te nema više od pola sata. A vozač mi na to kaže: "To je moj kamioni ja sam gazda". Mislim se u sebi svaka ti čast. I zahvali Bogu što sam naišao da ti čuvam prikolicu i tebe da ne odeš u zatvor u slučaju da je neko poginuo, ne daj Bože. A i ja sam se osetio kao budala, stojim i patim da se neko ne skrši, deca mi u kolima a njega... - završio je Bojan i naveo da se "ni vozač ni vlasnik firme nisu zahvalili za pomoć". 

Komentari ispod objave se nižu – dok jedni hvale Bojanovu hrabrost, drugi osuđuju bahatost vlasnika firme koji je očigledno stavio sopstveni komoditet ispred tuđih života.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOGINUO PEŠAK, PREGAZIO GA ĐUBRETARAC: Teška tragedija kod Leskovca, istraga u toku!
Smećarac pregazio ženu (6).jpeg
Hronika"VOZAČI PARK KORISTE KAO PREČICU, OVO JE TEMPIRANA BOMBA" Prve slike sa mesta užasa na Novom Beogradu, građani besni zbog smrti žene (foto)
Smećarac pregazio ženu (6).jpeg
HronikaTELO ŽENE PREKRIVENO BELIM ČARŠAVOM I DALJE U PARKU: Detalji horor nesreće na Novom Beogradu, kamion je ubio na mestu
hitna pomoć
HronikaPOLICIJA ZAUSTAVILA "MERCEDES", PA OTKRILI TAJNI BUNKER: Kada su zavirili unutra, vozaču momentalno stavili lisice - Vredi više od TRI MILIONA
01-2.jpg