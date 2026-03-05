Slušaj vest

Ako je suditi prema podacima Porodilišta Zdravstvenog centra (ZC) u Loznici iz prva dva ovogodišnja meseca, mogla bi ovo biti dobra godina što se tiče nataliteta. Posle januara, kada su stigle 92 bebe, sedamnaest više nego istoga meseca prošle godine, i ovaj februar je bolji od prošlogodišnjeg. U najkraćem mesecu rođeno je 77 beba, 47 dečaka i 30 devojčica, što je 11 više nego istog meseca 2025. godine.

Tako je u prvih 59 dana godine svet u lozničkom ZC ugledalo 169 beba, 92 dečaka i 77 devojčica, 28 više nego u istom periodu lane. Osim toga lepo je počeo i ovaj mesec jer su juče u Loznici svet ugledala dva dečaka i jedna devojčica, dok prvog marta prošle godine rode nisu dolazile.

U lozničkom porodilištu prošle godine je rođeno 878 beba, od kojih osam blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka, čak 68 manje nego 2024. kada je stiglo 946 prinova. Bilo bi lepo da se po ''jutru dan poznaje'' pa da u ZC najviše posla imaju babice i da konačno broj novorođenčadi na kraju godine bude četvorocifren.