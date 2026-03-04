Slušaj vest

Manifestacija "Opasulji se", u organizaciji Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu, održana je danas u dvorištu te škole.

Učenici su imali priliku da, kao i prethodnih godina, pokažu svoje kulinarske veštine u pripremi pasulja, a povod za okupljanje bilo je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.

U kuvanju su učestvovali đaci poljoprivredne škole, i to iz svakog razreda po jedna ekipa, a tokom manifestacije skuvano je oko 80 litara pasulja.

Obeležen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja Foto: Kurir/T.M.

Koordinator manifestacije bio je profesor stručnih predmeta iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, Goran Orelj.

"Osnovni cilj manifestacije jeste promocija zajedništva, tolerancije i međusobnog poštovanja među mladima, kroz druženje, timski rad, razmenu znanja i afirmaciju pozitivnih vrednosti, ali i da je 'Opasulji se' pre svega povod da se deca druže i van nastave, bolje upoznaju i zajedno rade lepe stvari.

Kako najavljuju iz škole, sledeća aktivnost na koju će se posebno fokusirati biće obeležavanje 22. aprila - Dana planete Zemlje. A učenici će tom prilikom moći da svoje znanje o ekologiji iskažu kroz sastave, crteže i kvizove.

Ne propustiteSrbijaZELENO ČUDO U FUTOGU, ČAK I TURISTI IZ HRVATSKE DOLAZE DA GA VIDE Nesvakidašnji prizor nasred ulice, sugrađani oduševljeni: Liči na diva kao u bajkama! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.14.58_98650766.jpg
SrbijaŠKOLA DOBRIH DOMAĆINA! U Poljoprivrednoj školi u Futogu učenici uče o poljoprivrednom gazdinstvu ali se brinu o životinjama - usput uzgajaju voće, povrće i med!
WhatsApp Image 2024-12-13 at 18.50.13_e5d09f8b.jpg
SrbijaPOLJOPRIVREDNA ŠKOLA U FUTOGU KAO NIJEDNA DRUGA: Usvojili 3 psa iz Zoohigijene, a o njima će brinuti i profesori i đaci (video)
Poljoprivredna škola u Futogu udomila TRI PSA iz Zoohigijene - YouTube.jpg
SrbijaKO JE TRAMP IZ FUTOGA, A KO NJEGOVA ERŽIKA! Svi su čuli za njih, a ime za dete izvlačiće se iz šešira! (VIDEO)
screenshot-20240627-130436.jpg