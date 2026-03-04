Slušaj vest

Manifestacija "Opasulji se", u organizaciji Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu, održana je danas u dvorištu te škole.

Učenici su imali priliku da, kao i prethodnih godina, pokažu svoje kulinarske veštine u pripremi pasulja, a povod za okupljanje bilo je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.

U kuvanju su učestvovali đaci poljoprivredne škole, i to iz svakog razreda po jedna ekipa, a tokom manifestacije skuvano je oko 80 litara pasulja.

Koordinator manifestacije bio je profesor stručnih predmeta iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, Goran Orelj.

"Osnovni cilj manifestacije jeste promocija zajedništva, tolerancije i međusobnog poštovanja među mladima, kroz druženje, timski rad, razmenu znanja i afirmaciju pozitivnih vrednosti, ali i da je 'Opasulji se' pre svega povod da se deca druže i van nastave, bolje upoznaju i zajedno rade lepe stvari.