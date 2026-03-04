"OPASULJI SE" Manifestacija u Poljoprivrednoj školi u Futogu - obeležen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja (FOTO)
Manifestacija "Opasulji se", u organizaciji Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu, održana je danas u dvorištu te škole.
Učenici su imali priliku da, kao i prethodnih godina, pokažu svoje kulinarske veštine u pripremi pasulja, a povod za okupljanje bilo je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.
U kuvanju su učestvovali đaci poljoprivredne škole, i to iz svakog razreda po jedna ekipa, a tokom manifestacije skuvano je oko 80 litara pasulja.
Koordinator manifestacije bio je profesor stručnih predmeta iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, Goran Orelj.
"Osnovni cilj manifestacije jeste promocija zajedništva, tolerancije i međusobnog poštovanja među mladima, kroz druženje, timski rad, razmenu znanja i afirmaciju pozitivnih vrednosti, ali i da je 'Opasulji se' pre svega povod da se deca druže i van nastave, bolje upoznaju i zajedno rade lepe stvari.
Kako najavljuju iz škole, sledeća aktivnost na koju će se posebno fokusirati biće obeležavanje 22. aprila - Dana planete Zemlje. A učenici će tom prilikom moći da svoje znanje o ekologiji iskažu kroz sastave, crteže i kvizove.