Slušaj vest

Osmomartovski pokloni ove godine u novom su izdanju o čemu svedoči ponuda na prazničnim tezgama uoči Dana žena u Vranju.

Kreativnost nije manjkala u njihovoj izradi. Pogledajte šta je privuklo pažnju Vranjanaca dok biraju poklone dragim ženama, majkama, bakama, suprugama, sestrama, devojkama, snajama, ali i svekrvama….

Velika plišana srca sa jasnim emotivnim porukama po ceni od 250, 400, 700 i 1.500 dinara.

"Ovo je sve za žene. Muškarci kupuju srca sa emotivnim porukama recimo 'Srce moje kuca samo za tebe', 'Volim te', ali i dame biraju srca sa određenim porukama u zavisnosti od toga kome ih poklanjaju", kaže prodavac M.S.

Na njegovoj tezgi i ruža u staklu, nešto novo… Cena 1.000 dinara.

Na susednoj tezgi sve ono što je potrebno u kuhinji i to od drveta.

Kreativna Sanja D. iz Vranja objašnjava šta žene kupuju ženama za predstojeći praznik . Na njenoj tezgi veliki izbor posebnih poklona od drvenarije preko neobičnih osmomartovskih kreacija za svaku damu u porodici.

1/8 Vidi galeriju Šta kupuju muškarci, a šta žene Foto: Kurir/T.S.

Snaje za svekrve, svekrve za snaje

"Žene kupuju ženama daske za sečenje koje su neizbežne u svakoj kuhinji i to sa posvetom, drvene kašike takođe sa posvetom, daske za serviranje, činije, čaše. Daske su od 500 do 1.500 dinara u zavisnosti od veličine", kaže Sanja.

Posebne ukrasne dekoracije na Sanjinoj tezgi. Na jednoj od njih piše "Najboljoj mami srećan Osmi mart". Cena je 600 dinara. Tu je i drvena štikla sa porukama na kojima su istaknute karakterne osobine dama kojima je poklon namenjen.

Muškarci biraju cveće

"Muškarci najčešće poklanjaju cveće ženama, ili recimo medvediće sa upakovanim slatkišima i cvetnom dekoracijom“, napominje Sanja.

Koštaju od 1.000 do 1.500 dinara.

Tu su i buketi aranžiranog cveća. Jedan cvet je 300 dinara.

Kada je izbor cveća u pitanju prodavac Dragan napominje "Zavisi koje vas cveće interesuje".

Ljubičica je 50 dinara, u saksiji sa ukrasnim papirom 150, 100 dinara. Dragan otkriva da muškarci najčešće kupuju ciklamu.