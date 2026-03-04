ŠTA MUŠKARCI, A ŠTA ŽENE POKLANJAJU ZA 8. MART! Pogledajte ponudu na tezgama u Vranju i cene proizvoda: Od cveća preko drvenarije do srca raznih oblika... FOTO
Osmomartovski pokloni ove godine u novom su izdanju o čemu svedoči ponuda na prazničnim tezgama uoči Dana žena u Vranju.
Kreativnost nije manjkala u njihovoj izradi. Pogledajte šta je privuklo pažnju Vranjanaca dok biraju poklone dragim ženama, majkama, bakama, suprugama, sestrama, devojkama, snajama, ali i svekrvama….
Velika plišana srca sa jasnim emotivnim porukama po ceni od 250, 400, 700 i 1.500 dinara.
"Ovo je sve za žene. Muškarci kupuju srca sa emotivnim porukama recimo 'Srce moje kuca samo za tebe', 'Volim te', ali i dame biraju srca sa određenim porukama u zavisnosti od toga kome ih poklanjaju", kaže prodavac M.S.
Na njegovoj tezgi i ruža u staklu, nešto novo… Cena 1.000 dinara.
Na susednoj tezgi sve ono što je potrebno u kuhinji i to od drveta.
Kreativna Sanja D. iz Vranja objašnjava šta žene kupuju ženama za predstojeći praznik . Na njenoj tezgi veliki izbor posebnih poklona od drvenarije preko neobičnih osmomartovskih kreacija za svaku damu u porodici.
Snaje za svekrve, svekrve za snaje
"Žene kupuju ženama daske za sečenje koje su neizbežne u svakoj kuhinji i to sa posvetom, drvene kašike takođe sa posvetom, daske za serviranje, činije, čaše. Daske su od 500 do 1.500 dinara u zavisnosti od veličine", kaže Sanja.
Posebne ukrasne dekoracije na Sanjinoj tezgi. Na jednoj od njih piše "Najboljoj mami srećan Osmi mart". Cena je 600 dinara. Tu je i drvena štikla sa porukama na kojima su istaknute karakterne osobine dama kojima je poklon namenjen.
Muškarci biraju cveće
"Muškarci najčešće poklanjaju cveće ženama, ili recimo medvediće sa upakovanim slatkišima i cvetnom dekoracijom“, napominje Sanja.
Koštaju od 1.000 do 1.500 dinara.
Tu su i buketi aranžiranog cveća. Jedan cvet je 300 dinara.
Kada je izbor cveća u pitanju prodavac Dragan napominje "Zavisi koje vas cveće interesuje".
Ljubičica je 50 dinara, u saksiji sa ukrasnim papirom 150, 100 dinara. Dragan otkriva da muškarci najčešće kupuju ciklamu.
"Ciklamu najčešće uzimaju. Ciklama je prelepa, košta 500 dinara. Bilo koje cveće je dobar izbor, sve zavisi od dubine džepa. Japanska ruža je 1.000 dinara", objašnjava sagovornik Kurira.