Iz budžeta grada Leskovca isplaćeno je ukupno 2.150.000 dinara za 43 porodilje, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Takođe je iz budžeta grada danas isplaćeno ukupno 12.252.808 dinara za više namena.

- Zahvaljujući odgovornoj lokalnoj samoupravi, sve porodilje će u 2026. godini dobiti po 50.000 dinara jednokratne pomoći, nezavisno od radnog statusa. Takođe, uslov je da imaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca. Podsetimo, stotinu prvorođenih beba čije majke imaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca dobiće i ove godine od lokalne samouprave poklon od 30.000 dinara - poručuju.

Kurir.rs/Jugmedia

